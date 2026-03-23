Dorian Godon (INEOS Grenadiers) estreou-se na 105.ª edição da Volta à Catalunha com um triunfo ao «sprint» e é o primeiro líder da geral.

Na ligação de 172.8 quilómetros que começou e terminou em Sant Feliu de Guíxols, o campeão francês de estrada foi mais rápido do que a concorrência no falso plano que culminou com o fim da etapa. Remco Evenepoel lançou-se primeiro do que o adversário, mas acabou por não conseguir dar continuidade ao bom arranque, tendo perdido por uma curta margem. No terceiro lugar ficou Thomas Pidcock, recente segundo classificado na Milão-Sanremo.

A classificação é assim liderada por Godon, com quatro segundos de vantagem para Remco e seis sobre Pidcock. No que aos portugueses diz respeito, João Almeida fechou o dia no 23.º lugar e está a dez segundos da liderança, enquanto que Ivo Oliveira está já a 3m57s do francês e ocupa a 110.ª posição.

A segunda etapa desta Volta à Catalunha liga Figueres a Banyoles (167.4 quilómetros) e termina com mais uma provável chegada ao «sprint», sendo que o dia fica marcado por uma contagem de terceira categoria e três «sprints» intermédios.

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1- Dorian Godon (INEOS Grenadiers), 4m01s09
2- Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 4s
3- Thomas Pidcocl (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 6s
4- Guillermo Silva (XDS Astana Team), a 10s
5- Simone Gualdi (Lotto Intermarché)
6- Lenny Martínez (Bahrain-Victorious)
7- Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step)
8- Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech)
9- Oscar Onley (INEOS Grenadiers)
10- Antoine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team)

