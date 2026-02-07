Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) é o novo líder da Volta à Comunidade Valenciana, após vencer a etapa «rainha» da prova que termina este domingo.

O ciclista belga arrancou na penúltima subida do dia e deixou para trás toda a concorrência, inclusive João Almeida (UAE Team Emirates). Pode-se dizer que foi uma descolagem ao jeito do campeão olímpico e que só terminou na linha de meta. Atrás de Evenepoel seguia um grupo composto pelo português, que fechou a quarta etapa no segundo posto (a 24 segundos) e bateu ao sprint o italiano Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe).

No que toca à classificação geral, Remco tem agora 31 segundos de vantagem para João Almeida e 34 sobre o companheiro de equipa, Pellizzari, sendo que a última etapa decorre este domingo, com uma ligação de 94,7 quilómetros entre Bétera e Valência, com duas contagens de montanha, uma delas de primeira categoria.

Assista aqui à vitória de Remco Evenepoel: