Rui Oliveira, ciclista português da UAE Emirates, manteve a quarta posição na Volta à Eslovénia, depois da terceira etapa, que decorreu esta sexta-feira.

O vencedor foi o neerlandês Dylan Groenewegen, que alcançou a segunda vitória na prova. A etapa que ligou Majsperk a Ormoz foi decidida no sprint ao fim de três horas e 57 minutos, com Groenewegen a terminar à frente do colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), segundo e terceiro, respetivamente.

Rui Oliveira, assim, permanece no quarto lugar, a 25 segundos do líder, o suíço Fabio Christen. António Morgado (UAE Emirates) desceu a 10.º, a 01.16 minutos de Christen, enquanto Ivo Oliveira se manteve na 16.ª posição, a 01.18.

No sábado, os ciclistas terão pela frente 175 quilómetros, com a etapa a terminar com uma contagem de montanha de primeira categoria.