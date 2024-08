João Almeida subiu esta terça-feira ao segundo lugar da classificação geral na Volta a Espanha, após fechar a quinta etapa no terceiro posto, apenas atrás de Van Eetvelt e do vencedor, Primoz Roglic.

Em declarações aos jornalistas após a jornada, o ciclista português admitiu que o calor ao longo da etapa tornou a tarefa mais difícil, mas deixou uma palavra de agradecimento ao trabalho realizado pela equipa da UAE Emirates.

«No geral foi um dia muito difícil e acho que bateu alguns recordes em termos de calor, esteve muito agressivo. Ainda assim a equipa fez um excelente trabalho e conseguiu manter-nos com o nível de hidratação alto. Quando chegámos à última subida estávamos muito bem colocados e entrámos no grupo da frente. Tive boas pernas ao longo subida e isso permitiu-me terminar no terceiro lugar da etapa. No geral foi um bom dia para mim. Agora é deixar a bola rolar e tentar ficar cada vez melhor. Queria também deixar uma palavra ao Adam Yates, de certeza que se vai sentir melhor nos próximos dias», afirmou.