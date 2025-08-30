O português João Almeida, chefe de fila da UAE Emirates na edição 2025 da Volta a Espanha, faz um balanço positivo da primeira semana da prova e parabeniza o companheiro de equipa, Juan Ayuso, pela vitória na etapa desta sexta-feira, que terminou em Cerler, a estação mais alta dos Pireneus Aragoneses.

«Levamos três etapas vencidas, seguidas, esta semana. Estamos em alta e temos trabalhado muito bem. Fico feliz pelo Juan (Ayuso), que tem tido altos e baixos nestes últimos meses. É um corredor muito bom e que tem trabalhado no duro para dar o seu melhor. Merece esta vitória na etapa, que já queria há muito tempo», referiu João Almeida.

O corredor das Caldas das Rainha comentou ainda a reta final da etapa desta sexta-feira. «A última subida não estava a ser feita a “full gás”. Parecia que as equipas não queriam que ela fosse feita dessa forma. Pedi para ver se conseguia fazer algumas diferenças, mas numa altura da subida em que já não havia muitas partes duras. Tentei naquela altura, que era a última parte dura, mas ela não “destruiu” o grupo tanto como gostaria e os corredores não queriam colaborar. Restava-me acabar no grupo e não perder tempo», explicou o português.

João Almeida espera, agora, «terminar a semana bem». «Não tenho perdido tempo para os rivais. Amanhã (sábado), no papel, temos uma etapa mais fácil, esperemos que não haja ventos fortes laterais e que dê para recuperar um bocadinho para enfrentar a etapa no domingo», que será dura, concluiu o ciclista de A-dos-Francos.

Esta sexta-feira, o português subiu ao terceiro lugar da geral na Vuelta, a 2.41 minutos do líder, o norueguês Torstein Traeen (Bahrain Victorious). Pelo meio surge o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike), a 2.33 minutos do primeiro classificado.

No sábado, a oitava etapa da Volta a Espanha em bicicleta liga Monzón Templario a Saragoça, numa distância de 163,5 quilómetros.