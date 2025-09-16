Ainda com o triunfo na Volta a Espanha a ser digerido, Vingegaard voltou a abordar o «duelo» com Tadej Pogacar e mostrou-se confiante de que é capaz de o desafiar na próxima temporada.

Em declarações ao Feltet, o ciclista dinamarquês abordou os «dias menos bons» que teve na edição deste ano da Volta a França e confessou que caso estivesse ao seu melhor nível, o esloveno não teria conseguido vencer. Recorde-se que Vingegaard perdeu as últimas duas edições do Tour para Pogacar, após ter vencido em 2022 e 2023.

«Sim, acho que sim (sou capaz de desafiá-lo). Acho que a Volta a França me deu fé e esperança. Tive alguns dias menos bons na edição deste ano do Tour, que são difíceis de explicar, mas de alguma forma senti que ele não me conseguia vencer se eu estivesse nos meus dias. Acho que diminuí a diferença para o Pogacar face ao ano passado», afirmou.