A Bora-hansgrohe confirmou esta segunda-feira a presença de Primoz Roglic na 79.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta.

Através das redes sociais, a formação germânica anunciou os oito eleitos para as 21 etapas da Vuelta, que este ano arranca em solo português. Além de Roglic, também Giovanni Aleotti, Nico Denz, Patrick Gamper, Florian Lipowitz, Daniel Martínez e Aleksandr Vlasov foram escolhidos.

¡Hola! It's time for the last grand tour of the year, #LaVuelta2024!

Take a look at our squad:

👉 Roger Adria

👉 Giovanni Aleotti

👉 Nico Denz

👉 Patrick Gamper

👉 Florian Lipowitz

👉 Daniel Felipe Martínez

👉 Primož Roglič

👉 Aleksandr Vlasov