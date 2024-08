Brandon McNulty (UAE Team Emirates) venceu a primeira etapa da 79.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta.

Num contrarrelógio de 12 km que ligou Lisboa a Oeiras, o ciclista norte-americano foi mais forte que a concorrência e terminou o percurso com dois segundos de vantagem para Mathias Vacek (Lidl - Trek) e quase três sobre Wout Van Aert (Team Visma - Lease a Bike).

Destaque para uma enorme adesão do público português ao longo da jornada e para a boa prestação dos atletas lusos. João Almeida, companheiro de equipa de McNulty, fechou a etapa no décimo lugar, seguido do compatriota Nelson Oliveira (Movistar Team). Mais apagado esteve Rui Costa (EF Education - EasyPost), atual campeão nacional de estrada, que acabou na 75.ª posição.

Segue-se a segunda etapa da Vuelta, que vai ligar Cascais a Ourém, numa tirada de 194 km, com sobe e desce constante e duas contagens de quarta categoria.

Veja aqui o resumo da primeira etapa desta Volta a Espanha: