A 79.ª edição da Volta a Espanha arranca este sábado com um contrarrelógio de 12 km, entre Lisboa e Oeiras.

Destaque para a participação dos portugueses João Almeida, Nelson Oliveira e Rui Costa, que integram o pelotão da última Grande Volta da temporada. A partir das 18h55 pode assistir à partida de João Almeida para o seu contrarrelógio, sendo que Nelson Oliveira parte às 19h06 e Rui Costa dá início à participação na Vuelta às 19h07.

Veja aqui o horário de partida dos favoritos à classificação geral:

Today’s the day! The ITT kicks off at 16:23 WEST. ⏰

Want to follow your favorites? Here are some start times! 👇



¡Hoy es el día! La contrarreloj individual empieza a las 16:23 WEST. ⏰

¿Quieres seguir a tus favoritos? ¡Aquí tienes los horarios de salida! 👇#LaVuelta24 pic.twitter.com/flpDDwWLKW