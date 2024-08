Wout Van Aert (Team Visma - Lease a Bike) venceu a terceira etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

Depois do segundo lugar conseguido este domingo, o ciclista belga voltou a travar um duelo com Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) e desta vez conseguiu mesmo bater o líder da classificação por pontos. Além disso, confirmou a primeira vitória numa prova do World Tour ao fim de quase um ano e meio, quando venceu a E3 Saxo Classic.

No terceiro lugar ficou o espanhol Jon Aberasturi (Euskaltel - Euskadi), fechado assim o «top-3» da última jornada em solo português, que teve início na Lousã e final em Castelo Branco, num total de 191.2 km.

Quanto à classificação geral, Van Aert mantém-se na liderança e consequentemente com a camisola vermelha no corpo. Brandon McNulty é segundo a 13 segundos do líder e Mathias Vacek ocupa a terceira posição, com 15 segundos de atraso para o belga.

João Almeida mantém-se como o melhor português na geral, ocupando o nono lugar a pouco mais de 30 segundos de Van Aert. Nelson Oliveira é décimo e Rui Costa subiu à 58.ª posição.

Esta terça-feira os ciclistas têm a primeira etapa a terminar em Espanha, com quatro contagens de montanha e a primeira chegada em alto desta edição da Vuelta, com a subida ao Pico Villuercas.

Veja aqui a vitória de Wout Van Aert na terceira etapa da Vuelta: