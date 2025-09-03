A 11.ª etapa da Volta a Espanha terminou com a neutralização da corrida e sem um vencedor atribuído.

Uma série de protestos durante jornada levaram à presença da polícia de choque na reta da meta e, para segurança dos ciclistas, a organização decidiu apenas contar os tempos na estrada a três quilómetros do fim.

O dia ficou marcado por uma série de subidas íngremes, dentro do País Basco, e que fizeram lembrar uma clássica. Na última subida do dia, Pidcock deixou a concorrência para trás com um ataque fulminante e nem Vingegaard conseguiu seguir na roda. O dinamarquês teve a oportunidade de encostar no britânico já em plena descida e conseguiu ampliar a vantagem para João Almeida, que ficou ligeiramente para trás.

