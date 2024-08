Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) venceu a sexta etapa da Volta a Espanha em bicicleta e completou assim o «triplete», ao conquistar uma etapa em cada uma das Grandes Voltas (França, Itália e Espanha).

Na ligação de 185.5 km entre Jerez de la Frontera e Yunquera, o ciclista australiano surpreendeu toda a gente, não por se ter colocado na fuga, mas sim pela vantagem que conseguiu ganhar durante a jornada. A falta de perseguição no grupo dos favoritos levou Ben O'Connor a ganhar quase sete minutos de vantagem para o pelotão e consequentemente saltar para a liderança da classificação geral: ele que tem na carreira um quarto lugar no Giro (2024) e no Tour (2021), além de um oitavo posto na edição de 2022 da Vuelta.

Quanto à restante classificação da etapa, Marco Frigo (Israel - Premier Tech) terminou na segunda posição, apesar da queda sofrida na última descida do dia. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA-hansgrohe) fechou o «top-3» a mais de cinco minutos do vencedor.

Assim sendo, Ben O'Connor é o novo camisola vermelha desta 79.ª edição da Vuelta, com quatro minutos e 51 segundos de vantagem sobre Primoz Roglic e praticamente cinco minutos para João Almeida, que desceu assim uma posição na classificação geral.

Os ciclistas preparam agora a sétima etapa da prova, com 180.5 km e uma contagem de segunda categoria dentro dos últimos quilómetros, na ligação entre Archidona e Córdoba.

Veja aqui a vitória de Ben O'Connor na sexta etapa da Vuelta:

Confira o «top-10» da classificação geral na Vuelta:

1.º- Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), 23h28m28s

2.º- Primoz Roglic (Red Bull - Bora-hansgrohe), a 4m51s

3.º- João Almeida (UAE Team Emirates), a 4m59s

4.º- Florian Lipowitz (Red Bull - BORA-hansgrohe), a 5m18s

5.º- Enric Mas (Movistar Team), a 5m23s

6.º- Cristián Rodríguez (Arkéa - B&B Hotels), a 5m26s

7.º- Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious), a 5m29s

8.º- Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), a 5m32s

9.º- Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), a 5m38s

10.º- Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), a 5m49s