A organização da Volta a Espanha voltou a ser obrigada a fazer alterações no percurso e o contrarrelógio da 18.ª etapa sofreu uma redução nos quilómetros que vão ser realizados dentro da cidade de Valladolid, para «garantir a proteção» da mesma.

Através das redes sociais, a organização partilhou uma nota oficial e explica que os 27,7 quilómetros previstos à partida vão ser reduzidos para apenas 12,2 quilómetros, ainda que o início e o fim do percurso não sofram quaisquer alterações. Recorde-se que a Volta a Espanha tem sido palco de inúmeros protestos pró-Palestina e, por duas vezes, obrigou mesmo à neutralização de etapas.

Nesta altura, João Almeida ocupa a segunda posição da classificação geral, apenas a 50 segundos de Jonas Vingegaard, atual camisola vermelha e líder da competição. Esta alteração no percurso pode impedir o português de ganhar tempo ao dinamarquês, já que o líder terá menos quilómetros para cumprir e assim uma maior probabilidade de manter a vantagem para o homem da UAE Team Emirates.