Javier Romo, ciclista da Movistar, desistiu, esta terça-feira, da Volta a Espanha em bicicleta, devido às sequelas da queda que sofreu, domingo, devido à ação de um manifestante pró-Palestina durante a 15.ª etapa.

O espanhol, de 26 anos, ainda iniciou a etapa desta terça-feira, que saiu de Poio, em Pontevedra, pese embora as mazelas bem visíveis no seu corpo, mas acabou por desistir a 84 quilómetros da meta, colocada em Mos.

Antes do arranque da 16.ª etapa, Romo aproveitou para esclarecer que não agrediu a pessoa que motivou a sua queda. «Não sei de onde veio isso. Se existe um vídeo que o prove, mostrem-mo. Não agredi ninguém», garantiu.

O ciclista salientou que a situação «podia ter provocado uma tragédia muito maior», tendo lamentado ainda não ter podido desfrutar do último dia de folga na Vuleta, na segunda-feira: «Estava à espera dele há seis dias e nem sequer pude dar um passeio».