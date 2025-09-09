Ivo Oliveira, ciclista português da UAE Emirates, teve uma surpresa no arranque da 16.ª etapa, que saiu de Poio, município da província de Pontevedra.

O atleta, natural de Vila Nova Gaia, contou com o apoio de alguns familiares e aproveitou para matar saudades do seu animal de estimação. Um reencontro sempre emocionante.

Na zona de largada da etapa estiveram, igualmente, vários portugueses para darem força à dupla lusa da UAE Emirates que participa na edição 2025 da Volta a Espanha, Ivo Oliveira e João Almeida, este último segundo classificado na geral, a 48 segundos do líder, Jonas Vingegaard [Visma-Lease a Bike].

A 16.ª tirada da Vuelta liga Poio a Mos-Castro de Herville, numa extensão de 167,9 quilómetros.