Num dia em que a UAE Emirates deu nova demonstração de força na edição 2025 da Volta a Espanha, João Almeida atingiu o alto de La Farrapona na companhia do camisola vermelha, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), mas perdeu dois segundos de bonificação para o rival no sprint final pelo segundo posto na tirada. A vitória sorriu ao espanhol Marc Soler.

Num dia que começou com novos protestos pró-Palestina, situação que levou a Prime Tech a apagar a referência a Israel do seu equipamento, os últimos 50 quilómetros dos perto de 136 que ligaram Aviles a La Farrapona foram de uma dureza assinalável.

Com duas subidas íngremes praticamente seguidas – a de Puertu de San Llaurienzu (8,5 por cento de inclinação média) precedeu a aproximação final a La Farrapona, a 1700 metros de altitude (5,9 por cento de inclinação média) – o pelotão partiu-se à medida que as dificuldades aumentavam, mas Vingegaard e João Almeida nunca se descolaram.

Desta feita, a UAE Emirates dedicou grande parte da atenção ao seu líder, e segundo classificado na geral, com Jay Vine, Ivo Oliveira e Felix Grossschartner a desempenharem um papel ativo no grupo do camisola vermelha, e ainda teve tempo para lançar Marc Soler para a vitória na etapa, que concluiu ao cabo de 3:48.22 horas.

O espanhol, de 31 anos, isolou-se no comando da corrida a 14 quilómetros da meta e não mais foi alcançado, tornando-se no quarto ciclista da UAE Emirates a vencer uma etapa nesta Vuelta, depois de Jay Vine, Juan Ayuso e João Almeida.

39 segundos depois de Soler chegaram Jonas Vingegaard e Almeida, com o dinamarquês a vencer o sprint final pelo segundo lugar e, desse modo, bonificar mais dois segundos do que o português, importantes na luta pela vitória na Volta a Espanha.

Na classificação geral, Vingegaard tem agora 48 segundos de vantagem para João Almeida, com Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a fechar o pódio, já a 2.38 minutos do comandante.

No domingo, corre-se a 15.ª etapa da Vuelta, que liga A Veiga/Vegadeo a Monforte de Lemos, numa distância de 167,8 quilómetros.

[Artigo atualizado às 17h21 do dia 6 de setembro]