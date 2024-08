Pavel Bittner (Team dsm-firmenich PostNL) venceu a quinta etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

Em mais um dia de muito calor, a ligação entre a Fuente del Maestre e Sevilha (177 km) terminou com uma previsível chegada ao sprint, que acabou por dar o primeiro triunfo em Grandes Voltas ao ciclista checo. No segundo lugar ficou o líder da classificação por pontos, Wout Van Aert (Team Visma - Lease a Bike), seguido de Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck).

Um dos destaques da jornada vai também para o abandono de Rui Costa, que sofreu uma queda dentro dos últimos dez quilómetros, juntamente com um companheiro de equipa e não conseguiu continuar. Quanto aos restantes portugueses, Nelson Oliveira terminou na 75.ª posição e João Almeida no 80.º lugar da etapa.

Quanto à classificação geral, Primoz Roglic (Red Bull - Bora-hansgrohe) mantém a camisola vermelha no corpo e os oito segundos de vantagem sobre João Almeida, que é segundo. O «top-3» fecha-se com o espanhol Enric Mas, que está a 32 segundos do esloveno.

Depois da última etapa ao sprint, os ciclistas têm pela frente mais uma jornada de subidas e descidas, com quatro contagens de montanha e uma chegada em alto, ao fim de 185.5 km.

Veja aqui a vitória ao sprint de Pavel Bittner na quinta etapa da Vuelta:

Confira o «top-10» da classificação geral:

1.º- Primoz Roglic, 14h33m08s

2.º- João Almeida, a 8 segundos

3.º- Enric Mas, a 32 segundos

4.º- Antonio Tiberi, a 38 segundos

5.º- Lennert Van Eetvelt, a 41 segundos

6.º- Felix Gall, a 47 segundos

7.º- Brandon McNulty, a 50 segundos

8.º- Mattias Skjelmose, a 58 segundos

9.º- Mikel Landa, a um minuto

10.º- Aleksandr Vlasov, a um minuto