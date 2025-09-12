Vuelta: Philipsen faz «hat-trick» e João Almeida perde tempo para Vingegaard
Dinamarquês ganha quatro segundos ao português no sprint intermédio da 19.ª etapa
Dinamarquês ganha quatro segundos ao português no sprint intermédio da 19.ª etapa
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu a 19.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta.
Na conclusão dos 161,9 quilómetros que ligaram Rueda a Guijuelo, o ciclista belga voltou a superiorizar-se à concorrência, terminando à frente de Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Orluis Aular (Movistar Team).
Assista aqui à vitória de Jasper Philipsen:
O dia fica marcado por alguma «paz» no pelotão, com apenas uma pequena fuga de dois ciclistas que não chegou até à meta, e quatro segundos perdidos por João Almeida para Jonas Vingegaard.
Tudo aconteceu no único «sprint» intermédio do dia. A equipa da UAE foi apanhada a dormir e o dinamarquês não perdoou, tendo passado no terceiro lugar e ganho assim quatro segundos de bonificação ao português.
Quer isto dizer que João Almeida mantém o segundo lugar da classificação geral, agora a 44 segundos de Vingegaard, o camisola vermelha desta Volta a Espanha. No terceiro posto segue Thomas Pidcock, a 2m43s do dinamarquês da Team Visma/Lease a Bike.
Segue-se a última etapa em linha desta Vuelta e a última oportunidade para João Almeida fazer diferenças face a Vingegaard. Ao todo, são 164,8 quilómetros entre Robledo de Chavela e a Bola del Mundo, com cinco contagens de montanha e uma chegada em alto, com uma média de 12.2 por cento de pendente média.