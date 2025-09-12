Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu a 19.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

Na conclusão dos 161,9 quilómetros que ligaram Rueda a Guijuelo, o ciclista belga voltou a superiorizar-se à concorrência, terminando à frente de Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Orluis Aular (Movistar Team).

Assista aqui à vitória de Jasper Philipsen:

O dia fica marcado por alguma «paz» no pelotão, com apenas uma pequena fuga de dois ciclistas que não chegou até à meta, e quatro segundos perdidos por João Almeida para Jonas Vingegaard.

Tudo aconteceu no único «sprint» intermédio do dia. A equipa da UAE foi apanhada a dormir e o dinamarquês não perdoou, tendo passado no terceiro lugar e ganho assim quatro segundos de bonificação ao português.

Quer isto dizer que João Almeida mantém o segundo lugar da classificação geral, agora a 44 segundos de Vingegaard, o camisola vermelha desta Volta a Espanha. No terceiro posto segue Thomas Pidcock, a 2m43s do dinamarquês da Team Visma/Lease a Bike.

Segue-se a última etapa em linha desta Vuelta e a última oportunidade para João Almeida fazer diferenças face a Vingegaard. Ao todo, são 164,8 quilómetros entre Robledo de Chavela e a Bola del Mundo, com cinco contagens de montanha e uma chegada em alto, com uma média de 12.2 por cento de pendente média.