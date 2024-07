Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) abandonou a Volta a França, na sequência da queda na última etapa, na quinta-feira.

Um dos favoritos à camisola amarela, o esloveno envolveu-se numa queda a cerca de 12 quilómetros da meta, ficou com evidentes mazelas no ombro direito e perdeu 02.27 minutos para o líder, o compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates).

«Roglic foi minuciosamente examinado pela nossa equipa médica após a etapa de ontem e novamente esta manhã. Foi decidido que ele não vai partir hoje para se concentrar nos próximos objetivos», comunicou a equipa do ciclista de 34 anos, que já tinha abandonado o Tour em 2021 e 2022 (não tendo participado em 2023). Este é portanto o terceiro abandono consecutivo.

🇫🇷 #TDF2024



Primož Roglič underwent careful examination by our medical team after yesterday’s stage and again this morning. The decision has been taken that he will not start today, to focus on upcoming goals.



We wish you a speedy recovery Primož 🙏🏻 pic.twitter.com/YDUEtHOjQM