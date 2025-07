O ciclista português João Almeida desistiu da Volta a França, este domingo, durante a nona etapa.

Almeida, que tinha sido eleito o gregário da semana, abandonou quando estavam decorridos 89 quilómetros dos 174,1 quilómetros entre Chinon e Châteauroux.

A desistência do ciclista UAE Emirates acontece na sequência da queda de sexta-feira, na qual fraturou uma costela. O português ficou com escoriações «profundas» no corpo, mas ainda tinha conseguido completar a oitava etapa, no sábado, embora com dificuldades.

Quarto classificado na edição passada do Tour, o corredor de A-dos-Francos soma, assim, a terceira desistência em grandes Voltas, depois de ter abandonado o Giro 2022 e a Vuelta 2024. Segue-se agora um período de recuperação, antes do arranque da Vuelta, a 23 de agosto.

