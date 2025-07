É a primeira má notícia no arranque da terceira semana de Volta a França. Mathieu van der Poel colocou um ponto final na participação do Tour, devido a uma pneumonia.

A informação foi avançada pela própria equipa da Alpecin-Deceuninck, que através das redes sociais admitiu que a condição física do ex-campeão do mundo «piorou significativamente». O neerlandês vai agora enfrentar um período de descanso de uma semana, antes de ser reavaliado novamente e perceber quais os «próximos passos» da reabilitação.

Mathieu van der Poel lutava pela camisola verde (classificação por pontos) e já tinha inclusive ganho uma etapa, após bater ao sprint Tadej Pogacar.

We regret to announce that @mathieuvdpoel is forced to abandon the @LeTour prematurely.



Mathieu had been experiencing symptoms of a common cold over the past few days. Yesterday afternoon, his condition began to worsen significantly. The team doctor monitored him closely… pic.twitter.com/wfVkP1Z1JG