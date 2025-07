Agora sim, é oficial. O Al Hilal anunciou a contratação de Theo Hernández.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema saudita confirmou a chegada do internacional francês, que colocou um ponto final na ligação de seis temporadas com o Milan. Aos 27 anos, o lateral assina um contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja, até junho de 2028.

Desde que chegou ao Milan, na época de 2019/20, Theo Hernández fez 34 golos e 40 assistÊncias em 262 jogos pela equipa principal.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Theo Hernández: