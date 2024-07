Tadej Pogacar aponta a uma última semana de Volta a França bastante dura e com «fogo de artifício» entre os homens da classificação geral.

Durante o segundo e último dia de descanso da 111.ª edição do Tour, o camisola amarela participou numa conferência de imprensa virtual e mostrou-se confiante face ao espetáculo que os ciclistas vão dar nas seis etapas que restam.

«Temos de estar confiantes de que podemos ir ao nosso ritmo, temos uma equipa muito boa. O Jonas (Vingegaard) disse que não vai desistir e isso é correto, acho que vai ser uma última semana muito dura e tenho a certeza que vamos ter fogo de artifício até final», começou por referir.

Perante a vantagem que tem face ao mais direto rival (três minutos e nove segundos), Pogacar garante que o principal objetivo da equipa é segurar a liderança da classificação geral e afirma que «não tem medo de nada».

«Vamos fazer a nossa corrida e dar tudo para defender o nosso lugar. Acima de tudo não quero ficar doente, quero evitar ao máximo porque há covid-19 no pelotão. Nas subidas é duro evitar isso entre os ciclistas, mas vou fazer figas para que me mantenha fresco. Sinto-me melhor na bicicleta, acho que isto é parte do meu crescimento como ciclista. Estamos muito rápidos e é impressionante assistir a essa mudança nos últimos cinco anos», acrescentou o esloveno.

Até ao momento, Tadej Pogacar venceu três das 15 etapas nesta Volta a França e procura levar para casa a camisola amarela, pela terceira vez na carreira.