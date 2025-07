Em velocidade de cruzeiro rumo à quarta vitória na Volta a França da carreira, a segunda consecutiva, Tadej Pogacar (UAE Emirates) lembrou o português João Almeida, companheiro de equipa que desistiu na nona etapa com uma costela fraturada, após ter sido 32.º classificado na penúltima etapa da edição 2025 do Tour, ganha pelo australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

«Estou mesmo triste por termos perdido o João [Almeida], porque a sua presença tornaria a última semana um pouco menos stressante para nós. Podíamos ter aspirado a mais uma boa classificação na geral e a outra vitória nos Alpes, mas nunca saberemos. O resto da equipa foi incrível. Sem eles, este Tour teria sido miserável. Estou tão feliz por fazer parte deste grupo», disse o ciclista esloveno, após a chegada a Pontarlier, este sábado.

Apesar de ter o quarto título do Tour no bolso, Pogacar prefere jogar à defesa antes da última etapa. «Está mais ou menos feito, mas até cruzar a linha de meta em Paris tenho de continuar concentrado com a equipa. Espero que amanhã [no domingo] seja um dia tranquilo», limitou-se a dizer.

O esloveno parte para o último dia da corrida com 4.24 minutos de vantagem para o segundo classificado, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), vencedor da prova em 2022 e 2023.

Este ano, a 21.ª etapa da Volta a França inclui uma inédita subida à colina de Montmartre, que os ciclistas escalarão três vezes, nos derradeiros 40 quilómetros dos 132,3 entre Mantes-la-Ville e Paris.