Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) venceu a 11.ª etapa da Volta a França em bicicleta.

Após o primeiro dia de descanso deste Tour, o ciclista norueguês integrou a fuga do dia e chegou a Toulouse acompanhado por Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), acabando por bater ao «sprint» o suíço. Esta é, de resto, a primeira vitória do atleta de 29 anos em «Grandes Voltas».

O dia ficou também marcado por uma queda algo insólita de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quando faltavam pouco mais de quatro quilómetros para o fim. Uma desatenção do esloveno levou-o até à roda traseira de Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) e acabou por ir ao asfalto. Seguiu-se um momento de «fair play», com o grupo dos favoritos a abrandar o ritmo e a permitir o regresso do campeão do mundo.

A classificação geral mantém-se inalterada, com Ben Healy (EF Education-EasyPost) na liderança e à frente de Pogacar, a 29 segundos, e de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), a 1m29s de distância.

Segue-se a 12.ª etapa desta Volta a França, com 180,6 quilómetros entre Auch e Hautacam, e que conta com quatro contagens de montanha, assim como uma chegada em alto, no primeiro dia dos Pirineus.