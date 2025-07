Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) venceu a 14.ª etapa da Volta a França em bicicleta.

No último dia dos Pirinéus, o ciclista neerlandês integrou a fuga do dia e chegou sozinho à meta fixada em Luchon-Superbagnères, com uma vantagem superior a um minuto para Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), que fecharam o «top-3» da jornada.

Assista aqui à vitória de Thymen Arensman:

O dia ficou também marcado pela desistência de Remco Evenepoel, logo nos primeiros quilómetros da ascensão ao Tourmalet. Após entregar um bidon a uma criança que o apoiava na berma da estrada, o ciclista belga acabou por abandonar a competição, depois de ter fechado no pódio em 2024.

Quanto à classificação geral, o líder continua a ser Tadej Pogacar, agora com 4m14s de vantagem para Vingegaard, face aos quatro segundos de bonificação que conquistou na meta. O destaque do dia é a subida de Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-Hansgrohe) ao terceiro lugar, a 7m53s do esloveno.

Segue-se a 15.ª etapa desta Volta a França, que liga Muret a Carcassonne, num total de 169,3 quilómetros, com três contagens de montanha e uma possível chegada ao sprint.