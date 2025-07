A chegada a Valence, na 17.ª etapa da Volta a França em bicicleta, consagrou Jonathan Milan (Lidl-Trek) e ficou marcada por várias quedas, devido à chuva, bem como por um episódio insólito.

Poucos minutos antes do momento decisivo da etapa, um espectador, envergando um equipamento da Decathlon AG2R La Mondiale, galgou as barreiras de segurança com uma bicicleta na sua posse e tentou, também ele, cruzar a linha de meta.

Um polícia e um membro da organização da prova rapidamente intercetaram o “fugitivo”, que acabou no chão, tendo sido imediatamente detido.

A atual edição do Tour tem registado vários episódios preocupantes, no que a questões de segurança diz respeito.

Logo no início da prova, a Cofidis denunciou o roubo de 11 bicicletas, que seriam recuperadas posteriormente.

Na quarta etapa, poucas horas antes da chegada a Rouen, um jovem foi baleado, e detido, depois de ter esfaqueado um polícia.

Mais tarde, na reta final da 11.ª etapa, um jovem invadiu a área da corrida para protestar contra a ofensiva de Israel em Gaza, enquanto, ao seu lado, Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Mauro Schmid (Team Jayco Alula) discutiam, ao sprint, a vitória na tirada.