Com Tadej Pogacar (UAE Emirates) na sua roda, o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) venceu, ao sprint, a segunda etapa da Volta a França, “roubando” a camisola amarela ao companheiro de equipa Jasper Philipsen.

Até pelas condições climatéricas, a tirada, que arrancou com 20 minutos de atraso devido à chuva e ao vento forte que se faziam sentir em Lauwin-Planque, no norte de França, deixava antever momentos de algum caos no pelotão do Tour.

Os primeiros a tentarem a fuga foram Bruno Armirail (Decathlon-Ag2r La Mondiale), Brent Van Moer (Lotto), Yevgeni Fedorov (XDS-Astana) e Andreas Leknessund (Uno-X), com sucesso relativo.

O quarteto, que chegou a ter mais de três minutos de vantagem para o pelotão, seguiu isolado no comando da corrida durante cerca de 152 quilómetros. Pelo meio, Fedorov e Leknessund caíram, mas recuperaram rapidamente o contacto Armirail e Van Moer.

Anulada a fuga do dia, os últimos 50 quilómetros foram passados, em grande parte, em ambiente montanhoso. Os candidatos Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Tadej Pogacar (UAE Emirates), com o português João Almeida (UAE Emirates) quase sempre a seu lado, chegaram-se à frente no pelotão, impondo o ritmo.

Uma queda a 30 quilómetros do fim da etapa originou um corte no pelotão, sem consequências para o grupo da frente. As últimas duas subidas do dia, a 10 quilómetros da meta, estilhaçaram a frente da corrida e confirmaram a força e a resistência dos principais nomes do Tour.

A etapa foi decidida ao sprint, ganho por Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), que se superiorizou a Pogacar e Vingegaard, que completaram o pódio. O português João Almeida (UAE Emirates) terminou a etapa na 15.ª posição, com o mesmo tempo do vencedor (4:45.41 horas). Já Nelson Oliveira (Movistar) perdeu 7.49 minutos para o vencedor.

Na geral, Mathieu van der Poel assume a primeira posição, com quatro segundos de vantagem para Tadej Pogacar e seis sobre Jonas Vingegaard. João Almeida segue no 13.º posto, a 49 segundos do comandante, e Nelson Oliveira é 110.º (+8.38 minutos).

Na segunda-feira há mais, com a terceira etapa do Tour a ligar as cidades de Valenciennes e Dunkerque, em 178,3 quilómetros.