Jonathan Milan (Lidl-Trek) venceu ao «sprint» a oitava etapa da Volta a França em bicicleta.

A ligação de 171.4 km entre Saint-Méen-le-Grand e Laval foi tranquila para as equipas, sendo que apenas Mathieu Burgaudeau e Mattéo Vercher, da Intermarché-Wanty, conseguiram escapar, ainda que sem qualquer tipo de resultado no que à etapa diz respeito.

Depois da queda sofrida na tirada de sexta-feira, João Almeida (UAE Team Emirates) apresentou dificuldades para seguir com o grupo da frente as mazelas influenciaram a prestação do português. Acompanhado por Plapp e Valgren, o ciclista de A dos Francos cruzou a meta a 6m42s e caiu para a 37.ª posição da geral.

A vitória acabou por ser decidida ao sprint, com Jonathan Milan a não dar hipótese à concorrência e a vencer sem qualquer problema a etapa. Wout van Aert (Team Visma / Lease a Bike) terminou na segunda posição e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) fechou no terceiro posto.

Quanto à camisola amarela, essa continua no corpo de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que mantém os 54 segundos de vantagem para Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 1m11s para o jovem Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels).

Assista aqui à vitória de Jonathan Milan:

As equipas preparam agora a nona etapa desta Volta a França, com 174.1km, que liga Chinon a Châteauroux e onde se prevê mais uma chegada ao «sprint».