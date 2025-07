Ben O’Connor (Team Jayco Alula) pode ter sido o primeiro a atravessar a linha de meta no alto de Courchevel Col de la Loze, nos Alpes, mas o grande vencedor do dia foi Tadej Pogacar (UAE Emirates), que foi segundo na etapa e ganhou tempo à concorrência direta, dando um passo decisivo para revalidar o título no Tour.

Num dia marcado pela desistência de Enric Mas, chefe de fila da Movistar de Nelson Oliveira, O’Connor resolveu encetar uma fuga a solo a 15 quilómetros da meta, movimento que se revelou decisivo para o triunfo na etapa.

1.45 minutos depois chegava Tadej Pogacar, que ganhou mais nove segundos ao principal rival na geral, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), que fechou o pódio na 18.ª tirada.

Pogacar segue, cómodo, no comando da classificação geral da edição 2025 da Volta a França, agora com 4.26 minutos de avanço para Vingegaard. No terceiro lugar continua o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a mais de 11 minutos do líder.

Com apenas três etapas por disputar, Tadej Pogacar parece destinado a vencer a segunda edição consecutiva do Tour, a quarta no seu currículo.