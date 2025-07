Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) tornou-se no primeiro ciclista francês a vencer uma etapa na edição 2025 do Tour. No alto do Mount Vernoux, impôs-se ao irlandês Ben Healy (EF Education – Easypost), num sprint a dois que culminou um dia duro.

As coisas aqueceram verdadeiramente nos derradeiros 15 quilómetros, sobretudo após Enric Mas (Movistar) ter descolado do grupo que liderava a corrida.

Seguiu a solo até quatro quilómetros da meta, quando foi apanhado por Healy e Paret-Peintre. Apoiado por Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Mas ainda conseguiu voltar a colar-se à dupla da frente, a 1,7 quilómetros do fim, mas seriam mesmo Healy e Paret-Peintre a discutir a vitória na etapa, que sorriu ao ciclista francês, ao cabo de 4:03.19 horas.

A 43 segundos do vencedor terminou Tadej Pogacar (UAE Emirates), que acrescentou dois segundos à vantagem que detém na geral sobre Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

O esloveno mantém-se confortavelmente no topo da geral do Tour, agora com 4:15 minutos de vantagem sobre o dinamarquês, que foi ao chão após ter cruzado a linha da meta.

Nelson Oliveira (Movistar) terminou a etapa a 20:52 minutos do vencedor e ocupa o 58.º posto da geral, a 2:29.05 horas de Tadej Pogacar.

A 16.ª etapa da Volta a França fica ainda marcada pelo abandono de Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) devido a uma pneumonia.

Esta quarta-feira, o pelotão volta a sair para a estrada. Pela frente, os ciclistas terão pouco mais de 160 quilómetros, que vão ligar Bollène a Valence.