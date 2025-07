Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) venceu a 12.ª etapa da Volta a França em bicicleta.

O ciclista esloveno completou os 180,6 quilómetros que ligaram Auch a Hautacam com uma vantagem de 2m10s para Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), que ainda tentou responder ao ataque do campeão do mundo, mas sem sucesso.

Já dentro da última subida do dia, Narváez colocou um ritmo forte e partiu o grupo dos favoritos, acabando por lançar o ataque (sentado) de Pogacar, rumo à vitória na etapa. Esta vitória permite ao esloveno recuperar a camisola amarela, agora com 3m31s segundos de vantagem para Vingegaard e 4m45s sobre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Assista aqui à chegada de Pogacar:

As equipas preparam agora a 13.ª etapa deste Tour, com 10.9 quilómetros de cronoescalada, entre Loudenvielle e Peyragudes, com uma subida de 8,1 quilómetros, com uma pendente média de 7,6 por cento.

Confira o «top-10» da classificação geral:

1.º - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates): 4h21m19s

2.º - Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike): a 3m31s

3.º - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step): a 4m45s

4.º - Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe): a 5m34s

5.º - Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels): a 5m40s

6.º - Oscar Onley (Team Picnic PostNL): a 6m05s

7.º - Primoz Roglic (Red Bull - BORA - Hansgrohe): a 7m30s

8.º - Tobias Johannessen (Uno-X Mobility): a 7m44s

9.º - Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team): a 9m21s

10.º - Matteo Jorgenson (Team Visma / Lease a Bike): a 12m12s