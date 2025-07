Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) bateu a concorrência ao «sprint» venceu a quarta etapa da Volta a França em bicicleta.

Após uma etapa muito intensa e com alguns desaires no pelotão, a subida final fez as diferenças decisivas e colocou o esloveno frente a frente com Vingegaard pela primeira vez nesta edição. Um primeiro abalo quase deixou o dinamarquês para trás, mas Vingegaard conseguiu colar de novo a Pogacar e juntos passaram a ascenção à rampa Saint-Hilaire.

A partir daqui, João Almeida assumiu a frente do pequeno grupo e serviu numa bandeja a 100.ª vitória na carreira ao esloveno. Van der Poel arrancou primeiro e atrás de si seguiu o vencedor em título do Tour, que acabou por não dar qualquer hipótese na chegada a Rouen.

No que toca à classificação geral, o principal destaque é a ascenção do português ao oitavo lugar, agora a 55 segundos do líder, Mathieu van der Poel. O neerlandês mantém a camisola amarela, com o mesmo tempo de Pogacar e oito segundos de vantagem para Jonas Vingegaard, que fecha o «top-3» nesta altura.

Assista aqui à vitória de Tadej Pogacar:

Segue-se a quinta etapa desta edição da Volta a França, um contrarrelógio de 33 quilómetros em Caen e que certamente fará ainda mais diferenças na luta pela camisola amarela.