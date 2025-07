Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) venceu a quinta etapa da Volta a França em bicicleta.

O ciclista belga foi o mais rápido a concluir os 33 quilómetros na cidade de Caen, com um tempo total de 36m42s. Favorito à partida para a jornada, o campeão do mundo da especialidade fechou com 16 segundos de vantagem para Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e 33 sobre Edoardo Affini (Team Visma / Lease a Bike).

João Almeida (UAE Team Emirates) terminou o contrarrelógio na oitava posição, a 1m14s do belga e Nelson Oliveira ficou-se pelo 15.º lugar, a mais de um minuto.

No que toca à classificação geral, o esloveno assume a liderança, com 42 segundos de vantagem sobre Evenepoel e 59 para Kévin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels). O maior derrotado do dia acabou por ser Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), que já está a 1m13s do atual vencedor da Volta a França.

As equipas preparam agora a sexta etapa deste Tour, que liga Bayeux a Vire Normandie, num total de 201,5 quilómetros, e que conta com seis contagens de montanha.