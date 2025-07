Tim Merlier (Soudal Quick-Step) venceu ao «sprint» a nona etapa da Volta a França em bicileta.

O campeão da Europa voltou a discutir uma etapa frente a Jonathan Milan (Lidl-Trek) e acabou por levar a melhor. Tudo começou após o pelotão conseguir apanhar o «fugitivo» Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), que esteve escapado durante todo o dia.

Assista aqui à vitória de Tim Merlier:

Um dos destaques da jornada é também o abandono de João Almeida (UAE Team Emirates), que não conseguiu resistir às mazelas da queda sofrida na última sexta-feira. O ciclista português fraturou uma costela e ficou com escoriações «profundas» no corpo depois do incidente.

No que toca à classificação geral, a camisola amarela mantém-se no corpo de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), com 54 segundos de vantagem sobre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels).

Os ciclistas preparam agora a 10.ª etapa deste Tour, que traz as primeiras dificuldades para os favoritos, com oito contagens de montanha e uma jornada com 165.3 quilómetros.