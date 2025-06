Vingegaard e mais sete. É esta a ideia da Team Visma / Lease a Bike para a edição deste ano da Volta a França, com o objetivo de colocar um ponto final no domínio de Tadej Pogacar e da UAE Team Emirates.

Ao lado do dinamarquês, duas vezes vencedor da prova, estarão Wout Van Aert, Simon Yates, Matteo Jorgenson, Edoardo Affini, Tiesj Benoot, Sepp Kuss e Victor Campenaerts.

Recorde-se que a 112.ª edição da Volta a França decorre entre 5 e 27 de julho.

It's official. Meet our 8 riders for the Tour de France. 🐝 #TheSwarm #TDF2025 pic.twitter.com/ZP7wYVGz2U