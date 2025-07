Tim Wellens (UAE Team Emirates) venceu a 15.ª etapa da Volta a França em bicicleta.

Num dia de sucesso para a fuga, o mais sorridente acabou por ser o campeão nacional da Bélgica, que deixou para trás a concorrência e lançou-se a «solo» rumo à meta em Carcassonne. Esta foi a primeira vitória de Wellens no Tour, mas a quinta em grandes Voltas, completando assim o «triplete».

A etapa ficou também marcada por algumas quedas, que envolveram Jonas Vingegaard (Team Emirates / Lease a Bike) e Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-Hansgrohe), ainda que sem danos de registo. Os dois regressaram ao pelotão e chegaram a mais de seis minutos do vencedor.

Assista aqui à vitória de Tim Wellens:

A classificação geral não sofreu qualquer alteração, sendo que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mantém a camisola amarela, com 4m13s de vantagem para Jonas Vingegaard e 7m53s sobre Florian Lipowitz.

Segue-se o segundo e último dia de descanso desta edição do Tour, antes da 16.ª etapa, que culmina com a ascenção ao mítico Mont Ventoux, num total de 171,5 quilómetros com início em Montpellier.