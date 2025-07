Wout Van Aert (Team Visma / Lease a Bike) venceu a 21.ª e última etapa da edição deste ano da Volta a França em bicicleta.

No dia de consagração para a quarta Volta a França da carreira de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a chuva trouxe ainda mais dificuldades aos ciclistas, além das três ascenções ao Côte de la butte Montmarte. Foi precisamente na última das subidas que o belga acabou por dar a machadada final nas aspirações do camisola amarela.

Um ataque sem resposta levou-o sozinho até à meta, nos Campos Elísios, e para a décima vitória na carreira na «Grande Volta» gaulesa. Mais atrás, Davide Ballerini (XDS Astana Team) levou a melhor no «spriint» pelo pódio, terminando à frente de Matej Mohoric (Bahrain Victorious), terceiro classificado.

Assista aqui à vitória de Wout van Aert:

A classificação geral não sofreu quaisquer alterações, ainda que Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) tenha chegado a mais de seis minutos do esloveno, já que os tempos que contam são os da penúltima etapa. Assim sendo, Pogacar encerra a participação no Tour com 4m24s de vantagem para o dinamarquês e 11m sobre Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe), vencedor da classificação da juventude.

Além da classificação geral, Pogacar triunfou também na classificação da montanha, com um total de 119 pontos, mais 15 do que Vingegaard e 22 de vantagem sobre Lenny Martínez (Bahrain Victorious). Quanto à classificação por pontos, Jonathan Milan (Lidl-Trek) triunfou com 372 pontos e duas vitórias em etapas, assim como dois segundos lugares.

Tadej Pogacar junta-se assim a Christopher Froome com quatro Voltas a França no currículo e está agora a apenas uma dos recordistas e integrantes do «Clube dos 5»: Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain.