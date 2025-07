Julian Alaphilippe é, sem dúvida, o protagonista da 15.ª etapa da Volta a França. Depois do «roubo» do cartaz, o ciclista francês festejou uma vitória ao sprint... apesar de ter terminado na terceira posição.

Tudo começou com uma queda sofrida no início da jornada. Alaphilippe partiu o rádio e ficou impedido de comunicar com o carro, mas não só. Durante o incidente deslocou o ombro, voltou a colocá-lo no sítio e ainda foi a tempo de integrar a fuga do dia e lutar pela etapa.

Na chegada a Carcassonne, o ciclista da Tudor pensou que era o primeiro a cruzar a linha de meta e festejou como se de uma vitória se tratasse. Mais tarde, em declarações aos jornalistas, Alaphilippe explicou toda a situação e o porquê de não ter conhecimento do triunfo de Tim Wellens (UAE Team Emirates).

Assista aqui ao momento da chegada de Alaphilippe: