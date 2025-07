Julian Alaphilippe protagonizou um dos momentos mais caricatos desta Volta a França e em destaque esteve um simples cartaz, que uma adepta criou para Wout van Aert, e que acabou parcialmente destruído pelo francês.

Tudo aconteceu na 14.ª etapa, quando os ciclistas se preparavam para descer a montanha do Hautacam. O francês viu o cartaz (feito de cartão) e agarrou numa parte do mesmo para se proteger do frio e da chuva. Este momento tornou-se viral e fez, inclusive, com que Alaphilippe pedisse desculpa pelo «roubo».

No pedaço de cartão podia ler-se: «O Wout (van Aert) ainda não sabe, mas vamos casar». Já este domingo, a adepta foi convidada para entrar no paddock e acabou por tirar uma fotografia ao lado dos dois ciclistas, com o cartaz (ou o que restava dele) no centro da imagem.

Assista aqui ao momento: