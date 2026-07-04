VÍDEO: Vingegaard é o primeiro camisola amarela da Volta a França
Tadej Pogacar conclui contrarrelógio por equipas a 12 segundos do dinamarquês
Tadej Pogacar conclui contrarrelógio por equipas a 12 segundos do dinamarquês
Jonas Vingegaard é o primeiro camisola amarela desta 113.ª edição da Volta a França em bicicleta.
O Tour arrancou em Barcelona, com um contrarrelógio por equipas que começou e terminou na cidade espanhola. Um total de 19,6 quilómetros, importantes para fazer diferenças entre os principais favoritos à vitória da competição. Vingegaard terminou com um tempo de 21m47s, oito segundos mais rápido do que Filippo Ganna e com uma vantagem de 12 segundos para Tadej Pogacar.
Nota para uma diferença inferior a 40 segundos dentro dos dez primeiros da classificação geral, sendo que Paul Seixas fecha esse pequeno grupo, já com uma distância considerável para o dinamarquês.
Veja aqui a vitória de Jonas Vingegaard:
Segue-se a segunda etapa desta Volta a França em bicicleta, com um total de 168.5 quilómetros que começa em Tarragona e termina em Barcelona. O dia fica marcado por quatro contagens de montanha, a última delas uma terceira categoria colocada a poucos quilómetros da meta e que pode ser importante para ataques.
Confira aqui o «top-10» da classificação geral:
1- Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), 21m47s
2- Filippo Ganna (Netcompany INEOS), a 8s
3- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a 12s
4- Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 16s
5- Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 19s
6- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), a 26s
7- Davide Piganzoli (Team Visma / Lease a Bike), a 28s
8- Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 35s
9- Tobias Foss (Netcompany INEOS), a 38s
10- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 39s
(em atualização)