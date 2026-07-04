Jonas Vingegaard é o primeiro camisola amarela desta 113.ª edição da Volta a França em bicicleta.

O Tour arrancou em Barcelona, com um contrarrelógio por equipas que começou e terminou na cidade espanhola. Um total de 19,6 quilómetros, importantes para fazer diferenças entre os principais favoritos à vitória da competição. Vingegaard terminou com um tempo de 21m47s, oito segundos mais rápido do que Filippo Ganna e com uma vantagem de 12 segundos para Tadej Pogacar.

Nota para uma diferença inferior a 40 segundos dentro dos dez primeiros da classificação geral, sendo que Paul Seixas fecha esse pequeno grupo, já com uma distância considerável para o dinamarquês.

Veja aqui a vitória de Jonas Vingegaard:

Segue-se a segunda etapa desta Volta a França em bicicleta, com um total de 168.5 quilómetros que começa em Tarragona e termina em Barcelona. O dia fica marcado por quatro contagens de montanha, a última delas uma terceira categoria colocada a poucos quilómetros da meta e que pode ser importante para ataques.

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1- Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), 21m47s

2- Filippo Ganna (Netcompany INEOS), a 8s

3- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a 12s

4- Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 16s

5- Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 19s

6- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), a 26s

7- Davide Piganzoli (Team Visma / Lease a Bike), a 28s

8- Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 35s

9- Tobias Foss (Netcompany INEOS), a 38s

10- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 39s

(em atualização)