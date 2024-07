Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) venceu a oitava etapa da Volta a França em bicicleta.

O ciclista da Eritreia, líder da classificação por pontos, bateu novamente a concorrência ao sprint e arrecadou o segundo triunfo nesta edição do Tour. Na chegada a Colombey-les-Deux-Eglises, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) fechou a jornada na segunda posição, à frente do compatriota Arnaud de Lie (Lotto Dstny), que terminou no terceiro posto.

Veja a vitória de Biniam Girmay:

Quanto à classificação geral, Tadej Pogacar continua de amarela e tem mais de meio minuto de vantagem sobre Remco Evenepoel e um minuto e 15 segundos para Jonas Vingegaard.

Segue-se a nona etapa desta edição da Volta a França, com muito empedrado, ao bom estilo de um Paris-Roubaix, que vai certamente criar muitas dificuldades ao pelotão.