Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) venceu a 16.ª etapa da Volta a França em bicicleta.

Na ligação de 188.6km entre Gruissan e Nîmes, o ciclista belga foi o mais forte na chegada ao sprint, que acabou com uma infelicidade para o líder da classificação por pontos, Biniam Girmay.

A pouco mais de um quilómetro do fim, o atleta da Eritreia foi contra as barreiras e acabou por não estar presente na discussão ao sprint pela jornada. Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious) terminou no segundo lugar e Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) fechou o pódio.

Quanto à classificação geral, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mantém a camisola amarela, com três minutos e 34 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) e cinco minutos e 44 segundos sobre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Na quarta posição continua o melhor português em prova, João Almeida, que está muito longe do seu companheiro de equipa e líder da prova, mas mantém a esperança de terminar no «top-4» desta Volta a França.

Segue-se mais uma etapa muito complicada para os ciclistas, com três contagens de montanha nos últimos quilómetros e com mais uma chegada em alto, no SuperDévoluy.