O neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco Alula) venceu a sexta etapa da Volta à França, na tarde desta quinta-feira. É a primeira vez que ganha uma etapa desde 2022.

Efetuou o trajeto entre Mâcon e Dijon, de 163.5 quilómetros, em três horas, 31 minutos e 55 segundos.

O belga Philipsen, da Alpecin-Deceuninck, e o eritreu Girmay, da Intermarché-Wanty, completam o pódio. Ambos ficaram muito perto da vitória, num final de etapa emocionante. O vencedor foi encontrado pelo photo finish.

Pogacar mantém a camisola amarela na classificação geral. João Almeida, da UAE Emirates, ficou em 55.º, com o mesmo tempo do vencedor, mantendo-se no oitavo posto da geral, a um minuto e 32 segundos de Pogacar.

Nelson Oliveira, da Movistar, terminou no 127.º lugar, a 40 segundos de Groenewegen. Rui Costa (EF Education - Easypost), foi 161.º, a três minutos e 18 segundos. Costa é 50.º da geral (+27m31s) e Oliveira é 56.º (+36m07s).