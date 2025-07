O belga Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck) é o primeiro camisola amarela da edição 2025 da Volta a França em bicicleta.

A etapa inicial da prova, realizada na cidade de Lille, foi decidida ao sprint, com Philipsen a bater toda a concorrência, completando os 184,9 quilómetros em 3:53.11 horas.

No grupo do vencedor da tirada seguiam Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), dois dos principais favoritos à vitória no Tour.

O português João Almeida (UAE Emirates) cortou a linha da meta 39 segundos depois, com o mesmo tempo do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e de Nelson Oliveira (Movistar Team), entre outros.

A etapa inicial da Volta a França viu Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) e Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale Team) desistirem.

A corrida prossegue no domingo, com uma etapa que liga Lauwin-Planque a Boulogne-sur-Mer, numa distância de 209,1 quilómetros.