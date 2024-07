Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu ao sprint a décima etapa da Volta a França em bicicleta.

No dia após o descanso, os ciclistas fizeram-se à estrada para uma jornada praticamente plana e em que o pelotão conseguiu controlar a corrida praticamente durante todo o dia. No frente a frente entre os mais rápidos do mundo, o belga bateu a concorrência e terminou à frente do camisola verde Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e do alemão Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).

Veja a chegada ao sprint de Jasper Philipsen:

Quanto à classificação geral, continua a ser liderada por Tadej Pogacar, que tem mais de meio minuto de vantagem sobre Remco Evenepoel e um minuto e 15 segundos para Jonas Vingegaard. Destaque para João Almeida, o mais bem posicionado dos três portugueses em prova, que se encontra na sexta posição.

Segue-se a 11.ª etapa desta Volta a França, com alguma montanha, uma contagem de primeira categoria no «Puy Mary Pas de Peyrol» e 211km.