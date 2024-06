Nelson Oliveira faz parte das escolhas da Movistar para a 111.ª edição da Volta a França em bicicleta.

A confirmação chegou esta segunda-feira, com o anúncio oficial dos oito ciclistas que se vão fazer à estrada, já a partir do próximo sábado. Desta forma, o português prepara-se assim para alinhar na 20.ª Grande Volta da carreira, a oitava na prova francesa.

Liderada por Enric Mas, a Movistar conta ainda com o mais recente campeão nacional espanhol, Alex Aranburu, Oier Lazkano, Davide Formolo, Fernando Gaviria, Javier Romo e Gregor Mühlberger.

Recordar que esta edição da Volta a França já conta com um português, João Almeida (UAE Emirates) e pode ainda ter mais um, caso Rui Costa integre a equipa da EF Education-EasyPost.

O «Tour» arranca este sábado (29 de junho) e vai decorrer até 21 de julho, na mítica etapa que termina nos Campos Elísios.

