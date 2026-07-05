Isaac del Toro (UAE Team Emirates) venceu a segunda etapa desta Volta a França em bicicleta.

Num final verdadeiramente épico, o ciclista mexicano lançou um ataque dentro dos últimos metros e viu o colega de equipa, Tadej Pogacar, «oferecer-lhe» a primeira vitória da carreira no Tour. O gesto do esloveno fez Del Toro levar as mãos à cabeça e os dois cruzaram a meta abraçados.

Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) chegou em terceiro lugar, à frente do camisola amarela Jonas Vingegaard. O dinamarquês acaba por segurar a liderança da classificação geral, tendo agora apenas seis segundos de vantagem para Pogacar e 15 sobre Evenepoel.

Assista aqui à vitória de Isaac del Toro:

Segue-se a terceira etapa desta edição do Tour, que começa ainda em solo espanhol, mas termina na localidade de Les Angles, após um total de 195.9 quilómetros que conta com três contagens de montanha, uma delas de primeira categoria.

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1- Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), 4h01m48s

2- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a 6s

3- Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 15s

4- Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 16s

5- Juan Ayuso (Lidl - Trek), a 19s

6- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 42s

7- Romain Gregóire (Groupama - FDJ United), a 44s

8- Lenny Martínez (Bahrain - Victorious), a 53s

9- Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 1m00s

10- Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), 1m01s