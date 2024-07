Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) venceu a 17.ª etapa da Volta a França em bicicleta.

Na ligação de 177.8km entre Saint-Paul-Trois-Châteux e Superdévoluy, o ciclista equatoriano foi o mais forte e chegou sozinho à linha de meta. Simon Yates (Team Jayco AlUla) terminou a 37 segundos do vencedor e Enric Mas (Movistar Team) fechou o «top-3» da jornada a praticamente um minuto.

Esta foi a primeira vitória para a equipa norte-americana nesta edição do Tour, sendo que as duas equipas com mais triunfos são a Alpecin-Deceuninck (Jasper Philipsen com três) e a UAE Emirates (Tadej Pogacar com três).

Na luta pela classificação geral, a ação ficou guardada para os últimos quilómetros, quando Tadej Pogacar «mostrou as garras» e acabou por ser apanhado na descida do Côl do Noyer pelos mais diretos rivais.

A resposta de Remco Evenepoel acabou por ser mais concreta, já que Pogacar não foi ao choque e limitou-se a seguir na roda de Vingegaard, que não conseguiu agarrar o líder da juventude. Assim sendo, Remco ganhou 12 segundos ao dinamarquês e está agora a menos de dois minutos do homem da Team Visma / Lease a Bike.

Tadej Pogacar mantém-se como líder da classificação geral, com três minutos e 11 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard e cinco minutos e nove segundos sobre Remco Evenepoel.

João Almeida mantém-se como o melhor português em prova, na quarta posição da geral, a 12 minutos e 57 segundos do companheiro de equipa.

Segue-se a 18.ª etapa desta 111.ª edição da Volta a França, com cinco contagens de montanha e 179.5km entre Gap e Barcelonnette.

Classificação geral individual:

1.º - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 70h21m27s

2.º - Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), a 3m11s

3.º - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), a 5m09s

4.º - João Almeida (UAE Team Emirates), a 12m57s

5.º - Mikel Landa (Soudal Quick-Step), a 13m24s

6.º - Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), a 13m30s

7.º - Adam Yates (UAE Team Emirates), a 15m41s

8.º - Giulio Ciccone (Lidl - Trek), a 17m51s

9.º - Derek Gee (Israel - Premier Tech), a 18m15s

10.º - Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), a 18m35s