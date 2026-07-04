Ciclismo
Há 42 min
Volta a França: todos contra todos e no fim ganha Pogacar?
113.ª edição do Tour conta com o duelo mais importante dos últimos anos no ciclismo, a emoção de sempre e a representação lusa de Nelson Oliveira, à procura de fazer ainda mais história na modalidade
113.ª edição do Tour conta com o duelo mais importante dos últimos anos no ciclismo, a emoção de sempre e a representação lusa de Nelson Oliveira, à procura de fazer ainda mais história na modalidade
A poucas horas do arranque de mais uma Volta a França em bicicleta, é tempo de olhar para os protagonistas, o percurso e tudo o que precisa de saber antes de se sentar à frente da televisão para acompanhar o maior espetáculo do ciclismo mundial.
Tadej Pogacar procura um histórico quinto título de campeão, que o colocaria numa lista muito restrita de nomes, enquanto que Jonas Vingegaard quer igualar o feito do seu rival e juntar, de forma consecutiva, o Giro ao Tour.
Outra nota importante vai para a décima participação de Nelson Oliveira na Volta a França. O recorde de 23 Grandes Voltas concluídas (sem desistências) já lhe pertence, mas colocar mais uma no palmarés é um dos objetivos do único português em prova, certamente.
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