A poucas horas do arranque de mais uma Volta a França em bicicleta, é tempo de olhar para os protagonistas, o percurso e tudo o que precisa de saber antes de se sentar à frente da televisão para acompanhar o maior espetáculo do ciclismo mundial.

Tadej Pogacar procura um histórico quinto título de campeão, que o colocaria numa lista muito restrita de nomes, enquanto que Jonas Vingegaard quer igualar o feito do seu rival e juntar, de forma consecutiva, o Giro ao Tour.

Outra nota importante vai para a décima participação de Nelson Oliveira na Volta a França. O recorde de 23 Grandes Voltas concluídas (sem desistências) já lhe pertence, mas colocar mais uma no palmarés é um dos objetivos do único português em prova, certamente.

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